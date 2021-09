Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Sachbeschädigung am Münster Bad Doberan

Bad Doberan (ots)

Am 06.09.2021 hat die Polizei in Bad Doberan eine Sachbeschädigung durch Graffiti an der Eingangstür des Münsters sowie Schaukästen aufgenommen. Unbekannte haben mit unterschiedlichen Wachsfarben die Schriftzüge "ACAB" und "FC Hansa" aufgetragen. Während die Schriftzüge der ersten Einschätzung nach an den glatten Oberflächen entfernt werden können, bedarf es an der Münster-Portal-Tür eines höheren Aufwandes. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Bad Doberan (Telefon 038203-560) entgegen.

