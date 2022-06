Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Drogenhändler festgenommen - zwei Tatverdächtige in Haft

Insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle vollstreckte die Kriminalpolizei Heilbronn mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwoch, den 18. Mai 2022 im Stadtgebiet Heilbronn. Die Durchsuchungen erfolgten bei sechs Personen im Alter zwischen 20 und 27 Jahren, die im Verdacht stehen mit Betäubungsmitteln zu handeln. Hierbei konnte neben mehr als zwei Kilogramm Marihuana umfangreiches Beweismaterial wie Bargeld in vierstelliger Höhe, Hieb- und Stichwaffen, darunter Teleskopschlagstöcke, Wurfsterne und ein Butterflymesser, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren hatte die Staatsanwaltschaft Heilbronn bereits zuvor Haftbefehle beantragt, die ein Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn erlassen hatte. Sie wurden auf Grund dieser Haftbefehle am 18. Mai 2022 festgenommen. Die Festgenommenen stehen im dringenden Tatverdacht mit Marihuana im Kilogrammbereich beziehungsweise mit nicht geringen Mengen an Kokain gehandelt zu haben. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Zudem stehen sie im Verdacht, mit den drei mutmaßlichen Drogenhändlern, die im März 2022 in Spanien festgenommen wurden, in Kontakt gestanden zu haben (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5213829).

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell