Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 19-Jähriger vor Diskothek ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Zeugen verständigten am Samstag (2.4.), um 5.50 Uhr die Polizei als eine Gruppe bestehend aus fünf Personen einen 19-jährigen Löhner angingen. Der Mann befand sich in einer Diskothek an der Wittekindstraße als er mit den ihm unbekannten Personen in Streit geriet. Kurz darauf verlagerte sich die Auseinandersetzung nach draußen und die unbekannten Männer schlugen gemeinsam auf den Mann ein, der durch die Schläge verletzt wurde. Die Unbekannten entwendeten die Tasche des Löhners, in der sich unter anderem Bargeld und seine Debitkarten befanden. Danach verließen sie die Örtlichkeit in Richtung Bielefelder Straße. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

