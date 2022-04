Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht

Vlotho (ots)

(sh) Am frühen Sonntagmorgen verursachte ein alkoholisierter Fahrer eines Seat mit seinem PKW in der Höltkebruchstraße mehrere Verkehrsunfälle. Gegen 01:55 Uhr streifte der Mann zunächst einen in der Ernst-Albrecht-Straße abgeparkten VW Polo. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern fuhr der 36 jährige dann in die Höltkebruchstraße und stieß dort gegen einen ebenfalls abgestellten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug dann gegen einen BMW geschoben. Anschließend wendete der Unfallverursacher seinen PKW und fuhr dann erneut gegen einen geparkten PKW, diesmal einen Seat. Erst im weiteren Verlauf der Flucht vom Unfallort verlor er endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete mit diesem in einer Baustellenabsperrung. Hier stieg er aus, verschloss sein Fahrzeug und flüchtete weiter zu Fuß. Er konnte dann im Zuge von Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in ca. 500m Entfernung vom Unfallort in einem Gebüsch liegend aufgefunden werden. Dem leicht verletzten Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Bei dem Unfallgeschehen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 27.000 EUR.

