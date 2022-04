Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall endet mit Streitigkeiten- Beteiligter flüchtet mit Betäubungsmittel

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Donnerstagnachmittag (31.3.) zu einem Verkehrsunfall auf der Elisabethstraße im Einmündungsbereich zur Brunnenstraße. Eine 53-Jährige aus Löhne befuhr mit ihrem weißen Toyota die Elisabethstraße in Richtung Brunnenstraße. Im Einmündungsbereich übersah sie zwei von rechts kommende Fußgänger. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 22-Jährigen, der zum Unfallzeitpunkt einen E-Scooter mit sich führte. Der Scooter wurde durch die Kollision leicht beschädigt.

Im Anschluss des Unfalles kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Unfallbeteiligten, in Folge dessen, der 22-Jährige aus Löhne der Toyota-Fahrerin ihr Mobiltelefon aus der Hand schlug und damit in Richtung Dickendorner Weg flüchtete. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden wie der Tatverdächtige augenscheinlich das Handy der Geschädigten und einem Brustbeutel im anliegenden Gebüsch versteckte und zur Unfallstelle zurückkehrte. Der Zeuge nahm den Brustbeutel aus dem Gebüsch und übergab den eingesetzten Polizeibeamten den Brustbeutel bei der Unfallaufnahme. Im Beutel konnten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel auffinden. Der 22-Jährige verhielt sich weiterhin sehr aggressiv gegenüber den Beamten. Bei der anschließenden Suche im Gebüsch am Dickendorner Weg nach dem noch fehlenden Mobiltelefon, flüchtete der Löhner plötzlich in Richtung Elisabethstraße und schlug mit einem Stein die Seitenscheibe des abseits geparkten verschlossenen Funkstreifenwagens ein. Aus dem Innenraum konnte dieser den sichergestellten Brustbeutel wieder an sich nehmen und flüchten. Eine Nahbereichsfahndung und Suche an der Wohnanschrift des 22-Jährigen verliefen bislang negativ. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen. Der benutzte E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell