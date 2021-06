Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Zweibrücken (ots)

Zeit: 17.06.2021, 16:00 Uhr - 17.06.2021, 16:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Talstraße SV: Am Donnerstag, den 17.06.2021, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Talstraße in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte hierbei mit einem unbekannten Gegenstand, die rechte Beifahrertür eines grauen Mercedes Sprinter. Schadenshöhe: 500 Euro

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. | pizw

