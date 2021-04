Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Küchenbrand; Bewohner schwer verletzt; Pressemitteilung Nr. 2

Schriesheim (ots)

Wie die Ermittler des Polizeireviers Weinheim noch am Dienstagabend herausfanden, handelte es sich bei dem zunächst als Küchenbrand gemeldeten nicht um einen solchen.

Vielmehr war es am frühen Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, in einer Kellerwohnung in der Max-Planck-Straße zu einer Verpuffung gekommen, als der dadurch schwer verletzte 26-jährige Bewohner eine Campinggaskartusche zur Essenszubereitung entzünden wollte. Beim Wechsel von einer leeren zu einer vollen Kartusche hatte er offenbar selbst den Verschluss fehlerhaft installiert.

Bei einer Untersuchung in einer Klinik, in die er mit einem Rettungshubschrauber geflogen worden war, stellten die behandelten Ärzte Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper fest, die jedoch nicht lebensbedrohlich sind.

Die Feuerwehr Schriesheim war mit 12 Kräften vorsorglich im Einsatz.

Ein Sachschaden entstand offenbar nicht.

