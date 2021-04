Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Küchenbrand in Schriesheim, eine Person verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Schriesheim (ots)

In der Max-Planck-Straße in Schriesheim kam es aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohngebäude zu einem Küchenbrand mit Verpuffung. Hierbei wurde eine Person verletzt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

