Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes kollidiert mit Verkehrsschild - Fahrerin fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (4.4.) wurde die Polizei alarmiert, da sich um 2.53 Uhr ein Verkehrsunfall an der Bismarckstraße ereignet hat. Nachdem sie eingetroffen waren und die Beamten die 46-jährige Fahrerin des Fahrzeugs angesprochen haben, zeigte sich diese verbal äußerst aggressiv. Bei der aus Bad Salzuflen stammenden Frau nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Frau mit ihrem Mercedes auf der Bismarckstraße in Richtung Vlothoer Straße als sie nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Straßenschild kollidierte. Die Frau und ihr 35-jähriger Beifahrer aus Herford blieben unverletzt. Da noch in der Nacht durch die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde, wurde die Frau zur Polizeiwache Herford gebracht. Diese konnte sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen, das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

