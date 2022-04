Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Fahrerinnen leicht verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Samstag (2.4.) ereignete sich um 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Quernheimer Straße / Stiftstraße. Eine 64-jährige Frau aus Kirchlengern fuhr mit ihrem VW auf der Rehmerloher Straße aus Richtung Rehmerloh kommend. An der Kreuzung beabsichtigte sie, die Quernheimer Straße zu kreuzen und ihre Fahrt geradeaus in Richtung Stiftstraße fortzusetzen. Als die dortige Ampel für sie Grünlicht zeigte, fuhr die Frau in die Kreuzung ein, als sie plötzlich von links kommend einen weiteren VW wahrnahm. Eine 80-jährige Löhnerin fuhr mit diesem auf der Quernheimer Straße in Richtung Lübbecke und fuhr zeitgleich in die Kreuzung ein. Nach bisherigen Ermittlungen zeigte die Ampelanlage zu diesem Zeitpunkt für die 80-Jährige Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzten und mittels Rettungswagen in zwei Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, liegt bei etwa 8000 Euro.

