Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Schwarzer BMW beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit von Freitag (18.02.2022) um 08.00 Uhr bis Samstag (19.02.2022) um 10.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Mühlenweg abgestellten, schwarzen BMW X3. An der rechten Seite des hinteren Stoßfängers wurden Kratzspuren und eine Delle festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die Polizei zu verständigen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

