Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach dem Einkauf bestohlen

Letmathe (ots)

Eine 87-jährige Frau wurde am Donnerstag vermutlich nach ihrem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt an der Hagener Straße bestohlen. Gegen 10.30 Uhr bezahlte sie ihre Einkäufe und packte ihre Waren in ihren Pkw. Nachdem sie den Einkaufskorb zurückgeschoben hatte, wollte sie den Chip wieder ins Portemonnaie stecken. Doch die Geldbörse lag nicht mehr in ihrer Handtasche.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

