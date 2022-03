Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Brand mehrerer Müllcontainer griffen auf Holzkonstruktion an der Zellerschule in Nagold über.

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Nagold (ots)

Am frühen Samstag gegen 02.30 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle (ILS) in Calw die Feuerwehrwehren Nagold, und Calw zu einem Brand mehrerer Müllcontainer an der Zellerschule in Nagold. Es stand eine Holzkonstruktion die als Übergang von der Stadthalle/ Sporthalle und der Schule diente im Vollbrand. Die Feuerwehr war nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle und stufte auf Grund der Ausdehnung den Einsatz als Großbrand ein. Im Zuge der Hochstufung musste eine zweite Drehleiter aus Altensteig nachalarmiert werden. Die Feuerwehrkräfte bekämpften das Feuer mit mehreren C-Rohen und B-Rohren. Auf Grund der vollen Ausdehnung wurde der Übergang ein Raub der Flammen. "Wir konnten noch in letzter Minute ein Übergreifen der Flammen auf das Schulgebäude und die Stadthalle durch den massiven Löschangriff und den Einsatz der Drehleitern verhindern, so der Nagolder Einsatzleiter Thomas Reiff. Die Gebäude waren zwar verrauch, es konnten nach einer ersten Begehung keine größeren Schäden festgestellt werden", so der Einsatzleiter weiter. Der Schulbetrieb kann wohl nach den Reinigungsarbeiten in dem betroffenen Flügel in den kommende Tagen wieder stattfinden.

Die Brandursache und die Höhe des Schadens ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Feuerwehren waren mit rund 70 Kräften und 20 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverein Nagold/ Wildberg waren mit acht Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell