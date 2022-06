Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 03.06.2022, gegen 9.00 Uhr wurde ein 49-jähriger LKW-Fahrer von einem vorbeifahrenden Kleinwagen in der Industriestraße in Kenzingen gestreift und hierbei leicht verletzt. Die Autofahrerin, welche zwar kurz anhielt, verließ anschließend jedoch unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Lkw-Fahrer befand sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrbahnbereich neben seinem am Fahrbahnrand geparkten LKW.

Von der Unfallverursacherin ist lediglich bekannt, dass es sich um eine 35-40 Jahre alte Frau, braungebrannt mit langen schwarzen Haaren und einem dunklen Kleinwagen gehandelt haben soll.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

