Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer im Hausflur/ Feuer in leerem Mehrfamilienhaus

Altena (ots)

Am späten Mittwochabend brannte an der Werdohler Straße ein leerstehendes Mehrfamilienhaus. Das vierstöckige Haus liegt an der B 236 gegenüber der Industriebrache Schwarzenstein. Ein vorbeikommender Autofahrer entdeckte kurz nach 21.30 Uhr Rauchsäule und Flammen und meldete den Brand per Notruf. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, waren die Flammen im zweiten Obergeschoss zu sehen. Das Feuer war gegen 22.26 Uhr gelöscht. Die Feuerwehr inspizierte das Gebäude. Das THW sicherte Türen und Fenster. Die Bundesstraße blieb während der Löscharbeiten gesperrt. Das Haus ist seit dem Hochwasserereignis im vergangenen Juli unbewohnt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein 49-jähriger Altenaer randalierte heute Nacht im Flur eines Mehrfamilienhauses am Unteren Ardeyweg. Nachbarn meldeten der Polizei um 0.25 Uhr, dass der Mann laut "hämmern" würde. Die Polizei ermahnte ihn zur Ruhe und drohte im Fall weiterer Ruhestörungen eine Ingewahrsamnahme an. Wenige Minuten später versuchte er, gewaltsam in eine fremde Wohnung einzudringen. Als die Polizeibeamten zum zweiten Male eintrafen, brannte vor seiner Wohnungstür ein Feuer in einer Metalldose. Eine Polizeibeamtin brachte den Behälter nach draußen, während ihre Kollegen an der Tür klingelten. Erst nach einiger Zeit öffnete er. Er wurde überwältigt und zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen und nach Lüdenscheid gebracht. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr und Verursachung von unzulässigem Lärm. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell