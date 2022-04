Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Lkw-Anhänger in Brand geraten

Dersum (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz auf der A31 bei Dersum alarmiert. Der Fahrer eines mit mehreren tausend Hühnern beladenen Tiertransporters war gegen 1.50 Uhr in Richtung Emden unterwegs, als während der Fahrt ein Reifen am Anhänger platzte. Das Rad geriet sofort in Brand. Er stoppte den Lkw auf dem Pannenstreifen, koppelte die Zugmaschine ab und stellte sie in sicherer Entfernung ab. Die Flammen hatten sich inzwischen auf den gesamten Anhänger ausgebreitet. Nach bisherigen Erkenntnissen verendeten rund 5000 Tiere. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Die Autobahn nach derzeitigen Kenntnisstand noch bis circa 11 Uhr gesperrt.

