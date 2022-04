Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Diebstahl von Baustelle

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch drei Zaunfelder, vier Kanalrohre, 20 Formteile sowie 20 Zaunpfosten von einer Baustelle an der Ter Apeler Straße in Haren. Zudem versuchen die Täter einen Rüttler zu stehlen, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell