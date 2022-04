Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Männer traten und schlugen auf einen Mann ein

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 17.4.2022 traten und schlugen zwei Männer gegen 2.40 Uhr auf der Freckenhorster Straße in Warendorf auf einen Mann ein. Dieser soll das Duo, 20 und 22 Jahre alt, angesprochen haben, weil sie in einer Gaststätte Frauen belästigt haben sollen. Daraufhin sollen die beiden Tatverdächtigen den 26-Jährigen aus der Kneipe geworfen haben. Der Warendorfer stürzte über die Eingangsstufen und fiel auf den Gehweg. Zeuginnen beobachteten nun, wie die beiden Ennigeraner auf den 26-Jährigen eintraten und ihn schlugen. Eine 36-Jährige wirkte auf die Tatverdächtigen ein, die dann flüchteten.

Während der Fahndung sahen Polizisten die beiden Männer im Bereich der Bülstraße, woraufhin diese erneut wegliefen. Die Einsatzkräfte stellten die Tatverdächtigen im Bereich der Brünebrede und hielten sie fest. Eine Zeugin bestätigte den Beamten die Tatbeteiligung der Festgehaltenen, die deutlich alkoholisiert waren. Der 22-Jährige verhielt sich gegenüber den Polizisten aggressiv, provozierend und missachtete deren Aufforderungen. Daher nahmen die Beamten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Dem 20-Jährigen erteilten sie einen Platzverweise, dem der Ennigeraner folgte. Für den 26-jährigen Warendorfer, ebenfalls alkoholisiert, forderten die Beamten den Rettungsdienst an. Dieser brachte den Verletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell