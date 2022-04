Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Funkenflug setzte Strohballen in Brand

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 17.4.2022 zündete ein Telgter gegen 13.15 Uhr ein Osterfeuer in Telgte, Besterfeld an. Durch eine Windböe wurde ein Funke auf etwa fünfzig Meter entfernte Strohballen geweht und entzündete diese. Neben den Strohballen geriet auch die Plane eines Hallendaches in Brand. Kräfte der Feuerwehren Telgte, Ostbevern, Westbevern und Everswinkel waren vor Ort und löschten das Feuer. Durch den Brand wurde auch ein in der Halle befindlicher Wohnwagen beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

