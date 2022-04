Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg, Farbschmierereien an Verteilerkästen

Warendorf (ots)

In den Nächten zu Ostersonntag und Ostermontag wurden mehrmals Farbschmierereien an Verteilerkästen in Sassenberg gemeldet. Die Täter konnten jeweils unerkannt flüchten. Die erste Beobachtung hatte ein Zeuge am 17.04.22, gegen 01:30 Uhr auf der Goethestraße gemacht. Zwei dunkle Gestalten mit Kapuzen besprühten dort einen Verteilerkasten vollflächig mit roter Farbe und brachten anschließend mit schwarzer Farbe den Schriftzug "WAF" an, wobei die Buchstaben ineinander übergehen. In der gleichen Weise wurden weitere Verteilerkästen auf den Straßen Langefort, Schürenstraße und Klingenhagen verunstaltet. Die Polizei in Warendorf sucht die Täter und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen. T.: 02581-941000 oder Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

