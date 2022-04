POL-WAF: Beckum. Beckumer warf Tasche und Messer weg

Warendorf (ots) - Am Samstag, 16.4.2022, 21.25 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Straße In der Geist in Oelde ungebremst auf einen geparkten Pkw. Die Oelderin war mit ihrem Auto auf der Konrad-Adenauer-Allee/In der Geist in Richtung Autobahn unterwegs. Warum die 23-Jährige auf den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW fuhr, ist unklar. Rettungskräfte brachten die Verletzte zu ärztlichen Versorgung in ...

