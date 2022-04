Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ungebremst auf geparktes Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.4.2022, 21.25 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Straße In der Geist in Oelde ungebremst auf einen geparkten Pkw. Die Oelderin war mit ihrem Auto auf der Konrad-Adenauer-Allee/In der Geist in Richtung Autobahn unterwegs. Warum die 23-Jährige auf den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW fuhr, ist unklar. Rettungskräfte brachten die Verletzte zu ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 13.500 Euro. Beide beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

