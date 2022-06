Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht - Radfahrer angefahren - leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 51-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag, 02.06.2022, gegen 12.10 Uhr, die Römerstraße in Richtung Schildgasse, als in Höhe eines Fitness-Center ein unbekannter Pkw beim Überholen das Hinterrad des Fahrrades touchiert haben soll. Der Radfahrer stürzte und der überholende Pkw fuhr weiter ohne sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern. Ein namentlich hier nicht bekannter Pkw-Fahrer hielt an und kümmerte sich um den leicht verletzten Radfahrer. Der Radfahrer begab sich danach in ärztliche Behandlung. Der geflüchtete Pkw könnte Grau oder Silber sein. Mehr ist zu dem Pkw nicht bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0 (24 h), sucht Zeugen, welchen den Unfallhergang beobachteten. Hinter dem unfallverursachenden Pkw sollen noch weitere Fahrzeuge gefahren sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell