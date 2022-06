Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: brennendes Auto auf Autobahn A 861

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Donnerstag,02.06.2022, kurz vor 18.00 Uhr, ein brennender Pkw auf der Autobahn A 861, kurz nach dem Nollinger Bergtunnel gemeldet. Der Pkw-Führer befuhr die Autobahn von dem Autobahndreieck Hochrhein kommend in Richtung Anschlussstelle Rheinfelden Mitte, als er nach dem Tunnel gerade noch seinen brennenden Pkw auf dem Standstreifen abstellen konnte. In kürzester Zeit geriet der Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache ist hier nicht bekannt. Während den Löscharbeiten musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

