POL-FR: Steinen: Betrunkener landet an seinem Geburtstag in der Ausnüchterungszelle

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 01.06.2022, auf Donnerstag 02.06.2022, wurde aus einem Seniorenzentrum ein Tresor gestohlen. Unbekannte hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Seniorenzentrum. Durch Aufhebeln einer weiteren Tür gelangten sie in ein Büro, wo mehrere Schränke aufgebrochen wurden. Aus einem Schrank wurde ein verschraubter Tresor herausgerissen und mitgenommen. In dem Tresor ...

