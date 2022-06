Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 03.06.2022 zwischen 03 Uhr und 16 Uhr, wurde in eine Gaststätte in der Franz-Josef-Baumgartner-Straße eingebrochen, in dem ein gekipptes Fenster geöffnet und eingestiegen wurde. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zweifelsfrei fest.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell