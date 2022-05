POL-PDTR: Diebstahl einer Gartenbank aus einem umzäunten Gartengrundstück

Morbach-Gutenthal (ots) - Im Tatzeitraum 16.05.22, 20:00 Uhr - 17.05.22, 12:00 Uhr kam es in der Dorfstraße in Morbach - Gutenthal zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand parkenden PKW. Unbekannte Täter schlugen hierbei die Scheibe der Fahrertür an einem schwarzen PKW Seat Altea mit polnischem Kennzeichen ein. Offensichtlich wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200,- Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die ...

mehr