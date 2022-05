Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Hermeskeil, Alte Kirchstraße

Hermeskeil (ots)

In der Zeit vom Freitag, 13.05.22, ca. 16.00 Uhr bis Samstag, 14.05.22, ca. 15.30 Uhr ereignete sich in Hermeskeil, Alte Kirchstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem größeren Fahrzeug, SUV-ähnlich, gegen ein parkendes Wohnmobil (Kastenwagen) und beschädigte dieses erheblich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.

