POL-PDTR: Vollstreckung von zwei Haftbefehlen im Rahmen von Verkehrskontrolle

55776 Ruschberg (ots) - In der Nacht zum Samstag, 14.05.2022, wurden an der Bahnstrecke, welche an der Tatörtlichkeit parallel zu einem Waldweg hinter der Seibertsmühle verläuft und auch von diesem überquert wird, zwei sog. Pfeiftafeln mit schwarzer Farbe besprüht. Hinweise werden an die PI Baumholder erbeten. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER ...

