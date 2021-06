Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (893) Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen

Herrieden (ots)

Gestern Nachmittag (23.06.2021) kam es in Herrieden (Lkrs. Ansbach) zu einem familiären Streit und einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr gerieten mehrere Mitglieder einer Familie auf einem Parkplatz vor einer Waschanlage in der Industriestraße in einen Streit, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausartete. Dabei wurden eine 47-jährige Frau und ein 48-jähriger Mann verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Beteiligten sollen sich kurz vor dem Streit auch in der NORMA-Filiale aufgehalten haben.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell