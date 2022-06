POL-FR: Exhibitionistische Handlung vor Kindern - Zeugenaufruf, hier: Korrektur des Tattags auf: 30.05.2022

Freiburg (ots) - Ein 51-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag, 02.06.2022, gegen 12.10 Uhr, die Römerstraße in Richtung Schildgasse, als in Höhe eines Fitness-Center ein unbekannter Pkw beim Überholen das Hinterrad des Fahrrades touchiert haben soll. Der Radfahrer stürzte und der überholende Pkw fuhr weiter ohne sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu ...

mehr