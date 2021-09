Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Betrunkener Fahrradfahrer +++ Aurich - Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunkener Fahrradfahrer

Am Sonntag war auf dem Radweg der Emder Straße (B 210) in Südbrookmerland ein betrunkener Radfahrer unterwegs. Die Polizei wurde gegen 16 Uhr alarmiert. Zeugen hatten gemeldet, dass der Mann augenscheinlich alkoholisiert und bereits mehrfach gestürzt sei. In Bedekaspel konnten die Beamten den 58 Jahre alten Radfahrer antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Dem 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Wochenende in Aurich in der Straße Am Tiergarten. Ein bislang Unbekannter fuhr vermutlich mit dem Fahrrad gegen einen geparkten Renault Mégane und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

