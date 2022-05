Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall in Solingen - Mehrere beschädigte Autos - ein Verletzter

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (24.05.2022, 06:25 Uhr) kam es in Solingen auf dem Pflugweg zu einem Unfall, bei dem ein Mann Verletzungen erlitt. Der 26-Jährige war mit seinem Toyota in Richtung Hossenhauser Straße unterwegs, als er in einer Kurve mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge prallte er gegen einen Audi TT und einen VW Passat. Der Passat wurde weiter gegen einen VW ID3 und einen Audi A 3 geschoben. Am Toyota des Unfallfahrers sowie an den geparkten Autos entstand erheblicher Sachschaden. Der 26-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Um die Ursache für den Unfall aufzuklären hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell