Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch über Terrassentür; Bad Fallingbostel

A7: Autobahn in Schlangenlinien befahren; Walsrode: Wildunfall führt zu Blutprobe;

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.12.2021 Nr. 1

22.12 / Einbruch über Terrassentür

Walsrode: Am Mittwochvormittag, zwischen 08.00 und 11.00 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses an der Freudenthalstraße auf. Sie drangen in das Objekt ein, durchsuchten es und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

22.12 / Autobahn in Schlangenlinien befahren

Bad Fallingbostel / A7: Weil er auf der A7 bei Bad Fallingbostel, Fahrtrichtung Hamburg, in starken Schlangenlinien unterwegs war, fiel ein 64jähriger Hamburger anderen Verkehrsteilnehmern auf, die den Umstand der Polizei meldeten. Das Fahrzeug wurde von Polizisten lokalisiert und angehalten. Der Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,22 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme, die Sicherstellung von Pkw-Schlüssel und Führerschein sowie eine Strafanzeige.

22.12 / Wildunfall führt zu Blutprobe

Walsrode: Im Rahmen der Aufnahme eines Unfalls mit einem Stück Wild am Mittwochnachmittag auf der B 209 kam der Verdacht auf, dass der 18jährige Autofahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Heranwachsende führte einen Drogentest durch, der positiv auf Methamphetamin reagierte. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

21.12 / 80jährige Fahrradfahrerin stürzt - Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden

Schneverdingen: Die Polizei bittet die Autofahrerin, die am Dienstag am Unfall auf dem Parkplatz der Stadtbäckerei Hoppe beteiligt war, sich zu melden. Eine 80jährige Fahrradfahrerin befuhr über die Engestraße den Parkplatz, als eine Frau mit ihrem Auto rückwärts vom Parkplatz fuhr und sie dabei übersah. Die Fahrradfahrerin bremste sehr stark ab und stürzte. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Die Autofahrerin und eine weitere Frau kümmerten sich anschließend um die Verletzte und riefen den Krankenwagen. Leider ist vergessen worden, die Personalien auszutauschen. Die Autofahrerin und die Zeugin werden gebeten, sich unter 05193/982500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell