Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Tresor bei Einbruch entwendet; Oerbke

Bad Fallingbostel: Verkehrsteilnehmer unter Drogen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.12.2021 Nr. 1

21.12 / Tresor bei Einbruch entwendet

Hodenhagen: Am Dienstag, gegen 17.15 Uhr drangen Einbrecher über ein Fenster in ein Wohnhaus am Knickerbusch ein, durchsuchten es und entwendeten unter anderem einen Tresor. Hinweise zum Geschehe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.12 / Verkehrsteilnehmer unter Drogen

Oerbke / Bad Fallingbostel: Am Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte insbesondere vor dem Hintergrund "Drogenkonsum im Straßenverkehr" im Bereich Bad Fallingbostel diverse Verkehrsteilnehmer. Gegen 15.00 Uhr hielten sie einen 17jährigen E-Scooter-Fahrer auf der Vogteistraße an. Sein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Um 16.50 Uhr kontrollierten sie einen 28jährigen Autofahrer auf dem Hartemer Weg in Oerbke. Der Mann führte einen Test durch, der positiv auf THC reagierte. Gegen 19.25 Uhr wurde ein 19-Jähriger am Goethering überprüft, der ebenfalls mit seinem Auto unterwegs war. Hier reagierte der Test positiv auf Kokain, Methamphetamin, THC und Amphetamin. In allen Fällen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell