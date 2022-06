Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Rasant gefahren und andere gefährdet - Zeugen gesucht

Trotz Gegenverkehr überholt und damit eine Gefahr für sich und andere war eine unbekannte Person am Montagvormittag in Bad Mergentheim. Der Mann soll am Steuer eines weißen BMW 320 gegen 10.15 Uhr auf der Igersheimer Straße kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 19 einen vorausfahrenden PKW überholt haben. Dabei ließ sich der Lenker auch von Gegenverkehr aus Richtung Igersheim nicht abhalten. Um eine Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, scherte der BMW wieder auf seine Spur ein und schnitt das überholte Fahrzeug. Der überholte Fahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und dem BMW das Einscheren zu ermöglichen. In der Folge warteten beide Fahrzeuge an der Ampelanlage um auf die Bundesstraße auffahren zu können. Als die Ampel auf "Grün" schaltet, überholte der BMW ein weiteres Fahrzeug trotz Gegenverkehr. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie Personen die durch das Fahrerverhalten des BMW gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Über zwei Promille - Zuviel fürs Fahrrad

Mit seiner unsicheren Fahrweise fiel ein 41-jähriger Radfahrer einer Streife am späten Montagabend in Tauberbischofsheim auf. Der Mann war mit seinem Drahtesel gegen 22.15 Uhr auf der Würzburger Straße unterwegs. Weil er kein Licht an seinem Fahrrad hatte und unsicher wirkte, wurde der Radler einer Kontrolle unterzogen. Der Mann wies Anzeichen auf Alkoholeinfluss auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung der Beamten. Mit knapp 2,5 Promille lag der gemessene Wert deutlich über dem Erlaubten. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Fahrrad schieben. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Freudenberg: Zwei Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 27-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Opel zwischen Mondfeld und Freudenberg von der Fahrbahn ab. Der Opel-Lenker fuhr auf einen Hang neben der Straße, konnte sein Fahrzeug aber nach einigen Metern wieder zurück auf die Fahrbahn lenken. Ein entgegenkommender 64-jähriger Motorradfahrer und eine 60-jährige Motorradfahrerin erkannten die Situation und leiteten Vollbremsungen ein um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte die 60-Jährige und der 64-Jährige streifte mit seinem Motorrad den Hang neben der Fahrbahn. Durch den Unfall wurden beide Motorradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

