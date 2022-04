Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad aus Kellerraum entwendet

Erkelenz (ots)

Zwischen 17 Uhr am Mittwoch (30. März) und 8 Uhr am Donnerstag (31. März) drangen unbekannte Täter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße Cusanushof ein. Dabei beschädigten sie die Holztür des Kellerraumes. Aus dem Inneren entwendeten sie ein schwarzes Damenfahrrad des Herstellers Zündapp.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell