Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Scheibe in Auto eingeschlagen - Zeugen gesucht

Die Seitenscheibe eines VW hat eine unbekannte Person bei Ravenstein eingeschlagen und die Handtasche der 42-jährigen Eigentümerin entwendet. Der Dieb oder die Diebin machte sich zwischen Donnerstag und Sonntag auf dem P+M-Parkplatz an der Anschlussstelle Osterburken an dem Fahrzeug zu schaffen. Als die 42-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie die eingeschlagene Scheibe an der Beifahrertür und das Fehlen ihrer Handtasche. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Unbekannte entwenden Kennzeichen - Zeugen gesucht

Ein gestohlenes Kennzeichen konnten Zeugen am Donnerstag, den 2. Juni auffinden. Zuvor war das Mosbacher Nummernschild am letzten Maiwochenende in Walldürn von dem dazugehörigen Mercedes Vito entwendet worden. Anstatt des Kennzeichens hatten die Täter ein Werbeschild eines im Rahmen des Straßenfestes ausgestellten Opel Grandland an dem Vito angebracht. Der Polizeiposten Walldürn, sucht nun Zeugen, die die Tat in der Hildenbrandstraße in der Nacht von Samstag, 26. Mai auf Sonntag, 27. Mai beobachten konnten oder auf dem Straßenfest etwas Verdächtiges gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Aglasterhausen: Automatenaufbrecher erwischt

Drei Tatverdächtige wurden in der Nacht auf Dienstag bei Aglasterhausen vorläufig festgenommen. Die jungen Männer stehen im Verdacht zwischen 22 Uhr und Mitternacht einen Münzautomaten in einem Waschpark in der Straße "Im oberen Tal" aufgebrochen zu haben. An einem zweiten Münzautomaten scheiterten die mutmaßlichen Täter und ergriffen die Flucht, als sie ertappt wurden. Die jungen Männer wurden im Rahmen der Fahndung durch eine Streife festgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen und müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Walldürn: Solar-Akku entwendet - Zeugen gesucht

Auf den Solar-Akku einer Lichtleiste hatte es eine unbekannte Person in Walldürn abgesehen. Der Täter oder die Täterin zerschnitt die Lichtleiste am Gartenzaun des Grundstücks in der Dr.-Spieler-Straße und entwendete den Akku. Zwischen 22 Uhr am Donnerstag und 22.30 Uhr am Freitag gelangte die Person vermutlich über einen Fußweg auf der Rückseite des Grundstücks an den Zaun und die Lichtleiste. Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise zur unbekannten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Buchen: Geschwindigkeitskontrollen - Mit 163 km/h gemessen

Mit 163 km/h bei erlaubten 100 Stundenkilometern war am Montagvormittag der Tagesschnellste auf der Bundesstraße 27 bei Buchen unterwegs. Zwischen 8.15 Uhr und 10.30 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei auf dem Parkplatz "Runder Tisch" die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in Richtung Mosbach. Sieben Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wurden mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell