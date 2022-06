Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines BMW-Motorrads am Sonntagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, bei einem Unfall am Mosbacher Kreuz zu. Der 36-Jährige wollte von Mosbach aus kommend auf der B 27 weiter in Richtung Heilbronn fahren. In einer scharfen Rechtskurve stürzte der Mann. Während das Motorrad in der Böschung zum Liegen kam, wurde dessen Fahrer auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht werden musste. Das erheblich beschädigte Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Schefflenz: 17-Jährige bei Unfall schwer verletzt

In ein Krankenhaus musste eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin nach einem Unfall am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, bei Schefflenz eingeliefert werden. Die Jugendliche war mit dem Zweirad von Unterschefflenz in Richtung Bundesstraße 292 unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte sie und verletzte sich dabei schwer. Das Leichtkraftrad wurde stark beschädigt, so dass Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand.

Mosbach: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Auf mehreren hundert Euro Sachschaden bleibt die Fahrerin eines Land-Rovers sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer das auffällig orangefarbene Fahrzeug am Donnerstag, zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr, auf dem Parkplatz "Am Unteren Graben" in Mosbach beschädigt hat. Die Fahrerin des Autos wurde kurz bevor sie den Schaden bemerkte von einer circa 50 Jahre alten und rund 1,65 Meter großen Frau mit hellen kurzen Haaren angesprochen, die sich über den Abstellort des Land Rovers beschwerte. Das Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, sucht Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung oder auf die unbekannte Frau geben können.

Buchen: Fahrzeug brannte aus

Nur noch Schrottwert hat der VW Golf eines 24-Jährigen nach einem Brand am Freitagabend zwischen Steinbach und Hettigenbeuern. Der Mann befuhr gegen 21.30 Uhr den dortigen Verbindungsweg, als er plötzlich Rauch aus dem Motorraum kommen sah. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug zerstört wurden und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Ursache des Brands war vermutlich ein technischer Defekt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Buchen: 35-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Mit einem Hubschrauber musste ein 35-Jähriger nach einer Auseinandersetzung am Samstagvormittag in Buchen in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Verletzte war gegen 10 Uhr im Bereich des Bahnhofs mit vier Männern in Streit geraten. In einem Gerangel, welches wohl auch von gegenseitigen Provokationen geprägt war, verletzte ein 20 bis 25 Jahre alter und rund 1,80 Meter großer Mann den 35-Jährigen an der Hand. Der dunkelblonde, schlanke Angreifer setzt dabei möglicherweise ein Messer ein, so dass die die Verletzung schwerwiegend war. Anschließend flüchtete die Personengruppe und der 35-Jährige rief selbständig den Rettungsdienst. Wie es zu dem Konflikt kam, wie sich dieser abspielte und welchen Tatbeitrag die drei Begleiter des unmittelbar am Streit beteiligten Flüchtigen geleistet haben, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder etwas zu den vier Personen sagen kann, soll sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281 9040, melden. Bei den weiteren Beteiligten soll es sich um einen 22 bis 25 Jahre alten Mann handeln, der ein rotes Oberteil mit einer aufgedruckten Zahl sowie einer Brille trug und dunkles kurzes Haar hatte, einen jüngeren Mann, der nicht weiter beschrieben werden kann sowie einen weiteren 20 bis 25 Jahre alten Unbekannten, der eine Sonnenbrille trug und die Haare nach oben gestylt hatte.

