Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Tornetz zerschnitten - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Samstag, dem 4. Juni, und Donnerstag, dem 9. Juni, wurde von einer unbekannten Person Netze eines Tores in Forchtenberg beschädigt. Auf einem Sportplatz in der Straße "Im Spitzen" zerschnitt der oder die Unbekannte die seitlichen Netze eines Tores. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise zur Tat, zur Täterin oder zum Täter werden vom Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, entgegengenommen.

Ingelfingen: Rollerfahrer bei Kollision leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Ingelfingen wurde ein 16-jähriger Rollerfahrer verletzt. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 52 Jahre alte Renaultlenkerin aus einem Grundstück im Eschenhofer Weg und wollte die Bundesstraße 19 überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Renault und einem von Hohebach kommenden Leichtkraftrad. Der 16 Jahre alte Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Öhringen: Unbekannte Person überfuhr kleinen Baum - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer beschädigte in der Nacht auf Sonntag an der Kreisstraße 2352 bei Öhringen einen Baum und fuhr davon. Die unbekannte Person war von Weinsbach in Richtung Weidenhof unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung auf die Landesstraße 1050 mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Daraufhin fuhr sie über eine Wiese und über einen kleinen Baum. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug wieder zurück auf die Kreisstraße. Am Baum entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die zwischen 19 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Pfedelbach: Mit Pkw von Straße abgekommen

Gegen 23 Uhr am Freitag hatte eine 50-jährige Toyota-Lenkerin auf der Bretzfelder Straße bei Pfedelbach einen Unfall. Sie befuhr die Straße von Bretzfeld kommend in Richtung Windischenbach, als das Fahrzeug auf den rechten Grünstreifen geriet. Beim Versuch dagegen zu lenken verlor die 50-Jährige die Kontrolle über den Toyota, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Anzeichen einer Alkoholisierung musste sie im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell