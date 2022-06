Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2022

Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Brand auf Baustelle

Am frühen Freitagabend, gegen 17.50 Uhr, waren Arbeiter auf der Baustelle eines Einkaufcenters in der Olgastraße in Heilbronn damit beschäftigt, Bitumenbahnen zu verschweißen. Aufgrund der entsprechenden Arbeiten geriet das Dämmmaterial unterhalb einer Dehnfuge in Brand. Die Feuerwehr aus Heilbronn war mit acht Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz, um den Brandort freizulegen und den Brand zu löschen. Gegen 20.45 Uhr war der Einsatz beendet. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in einem fünfstelligen Bereich. Der Kundenverkehr des Einkaufcenters war nicht beeinträchtigt.

Main-Tauber-Kreis

Weikersheim: Kontrolle über Quad verloren - Frau verletzt

Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, war eine 32-jährige Frau mit einem Quad auf der L 2251 zwischen Elpersheim und Weikersheim unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet das Quad ins Schlingern und kam von der Straße ab. Dabei stürzte die 32-Jährige von dem Gefährt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Quad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hohenlohekreis

Bretzfeld: Abbiegendes Auto überholt - Zusammenstoß

Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurden bei einem Unfall auf der L 1036 in Schwabbach drei Personen verletzt. Der 33-jährige Fahrer eines Ford KA war in Richtung Eberstadt unterwegs und wollte am Ortsausgang von Schwabbach nach links in den Eschenweg abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich hinter ihm ein Lkw sowie hinter diesem der 54-jährige Fahrer eines Audi Q5. Der 54-Jährige hatte den Abbiegevorgang des Ford nicht beachtet und wollte sowohl den Lkw als auch das abbiegende Fahrzeug überholen. Im Einmündungsbereich des Eschenweges kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Audi. Beide Autos kamen nach links von der Straße ab. Dabei wurde auch noch das Ortsschild von Schwabbach beschädigt. Der Fahrer des Ford sowie dessen 26-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Audi Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 53 000 Euro. Die Feuerwehr von Bretzfeld war mit 12 Kräften und 3 Fahrzeugen am Unfallort im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die L 1036 zeitweise voll gesperrt werden.

Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachte ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag an einem geparkten orangefarbenen Range Rover in Mosbach. Zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr wurde die rechte Seite des auffälligen Autos an zwei Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Auto war zur Tatzeit auf einem Parkplatz Am unteren Graben in Mosbach abgestellt. Da zu diesem Zeitpunkt ein reger Fußgängerverkehr stattfand, sucht die Polizei in Mosbach, Tel. 06261 8090, nun Zeugen, die Hinweise zu der Verursacherin oder dem Verursacher geben können. Insbesondere wird eine ca. 50 Jahre alte Frau mit kurzen, weißblonden Haaren gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Frau hatte sich auf dem Parkplatz mit der geschädigten Autofahrerin unterhalten.

