Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmerheim - Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B36

Durmersheim (ots)

Gegen 10:30 Uhr ereignete sich am Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall bei Durmersheim mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein VW Passat wollte von der B36 nach Durmersheim abfahren und übersah dabei einen entgegenkommenden, bevorrechtigten PKW. In Folge der Kollision wurde ein drittes Fahrzeug beschädigt. Bei dem Unfall wurden zwei Kinder und drei Erwachsene leichtverletzt und teilweise zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An zwei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 60.000 EURO.

