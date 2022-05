Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Fahrzeug kracht in Hauswand

Kuppenheim (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 12:00 Uhr in der Friedrichstraße in Kuppenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 85-jährige Fahrer eines Renault Clio kam aufgrund eines Schwächeanfalls von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte mit der Hauswand eines dortigen Wohngebäudes. Er selbst wurde dabei leicht verletzt. Seine 83-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden am Wohnhaus und PKW wird insgesamt auf 6.000 EURO geschätzt.

/ CME

