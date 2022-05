Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Verdächtiger nach Diebstählen aus Fahrzeugen vorläufig festgenommen, Polizei sucht Fahrradeigentümer

Offenburg (ots)

Ein junger Mann konnte nach einem Zeugenhinweis in der Nacht auf Donnerstag von Beamten des Polizeireviers Offenburg in der Straße "Zum Großen Deich" wegen des Verdachts von Diebstählen aus Fahrzeugen vorläufig festgenommen werden. Der 21-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er an verschiedenen Autos gerüttelt und sich zu den unverschlossenen Wagen Zutritt verschafft haben soll. Nach bisherigen Feststellungen wurden sechs Fahrzeuge geöffnet, woraus auch Gegenstände gestohlen worden sind. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten kurz nach 1 Uhr den 21-Jährigen in verdächtiger Weise ertappen, wie er sich von einem der Autos entfernte. Nach seiner vorläufigen Festnahme fanden die Ermittler bei einer erfolgten Durchsuchung Gegenstände, die teilweise aus den geöffneten Fahrzeugen fehlten. Ferner konnte ein blaues Damenfahrrad der Marke "Hercules" vorgefunden werden, mit dem der Verdächtige unterwegs gewesen sein dürfte. Die sachbearbeitenden Beamten des Polizeipostens Hohberg sind nun auf der Suche des rechtmäßigen Eigentümers des Fahrrads. Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu dessen Identität geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07808 9148-0.

