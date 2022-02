Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: 15-Jähriger verkauft gestohlenes Fahrrad über Internet-Plattform

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Samstagvormittag wurde im Stadtteil Käfertal ein 15-Jähriger festgenommen, der im Internet ein gestohlenes Fahrrad zum Kauf angeboten hatte. Ein 22-jähriger Mann verständigte am Samstagmorgen die Polizei in Käfertal, da er sein Fahrrad, das ihm wenige Tage zuvor gestohlen worden war, auf einer Verkaufsplattform im Internet gefunden hatte. Ein Unbekannter bot es dort zum Verkauf an. Er hatte mit dem Anbieter einen Besichtigungstermin in der Neustadter Straße vereinbart. Bei dieser Besichtigung konnte der 15-Jährige gegen 10.45 Uhr dann festgenommen werden. Er hatte beim Erkennen der Polizeibeamten zunächst versucht, zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung zu Fuß in der Wachenheimer Straße festgenommen werden. Das besagte Fahrrad konnte anhand individueller Merkmale eindeutig als das gestohlene Fahrrad des 22-Jährigen identifiziert werden.

Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen Verdachts der Hehlerei und des Diebstahls ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

