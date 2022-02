Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Von der Fahrbahn abgekommen und in Rolltor geprallt - Verursacher geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte am Freitagabend ein unbekannter Autofahrer auf der Friesenheimer Insel. Der Unbekannte war kurz nach 19 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Industriestraße in Richtung Inselstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Hemmerstraße verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr über den Gehweg, versuchte noch zu bremsen und prallte gegen das Rolltor eines dortigen Textilbetriebs. Anschließend fuhr er, ohne sich um den Schaden zu kümmern, einfach davon. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

