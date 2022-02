Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unbekannter Fahrzeugführer verliert Ladung - mindestens 19 Fahrzeuge beschädigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer verlor am Freitagabend auf der B 36 in Höhe Rheinau seine Ladung und beschädige dadurch zahlreiche Fahrzeuge.

Gegen 18.30 verständigten mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei, da auf der B 36 in Fahrtrichtung Heidelberg kurz nach der Ausfahrt in Richtung Edinger Riedweg ein unbekannter Verkehrsteilnehmer Ladung von seinem Fahrzeug verloren hatte. Mehrere Autofahrer hatten diese Ladungsteile überfahren und sich ihre Autos dadurch beschädigt. Eine Polizeistreife konnte das verlorene Ladungsteil, eine Fußplatte eines mobilen Verkehrszeichens, auffinden und von der Fahrbahn entfernen. Auf dem Standstreifen sowie an der nächsten Ausfahrt hatten insgesamt 19 Autofahrer angehalten, deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher, der die Fußplatte des Schildes verloren hat, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

