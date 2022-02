Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Einbruch in mehrere Kleingärten - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Waldhof (ots)

Eingebrochen wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, in der Kleingartenanlage Waldhof in der Oberen Riedstraße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in mehrere Gartenhütten ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt über 1.000 Euro, der entstandene Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell