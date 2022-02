Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Ertappter Einbrecher flüchtet in unbekannte Richtung - Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Eingebrochen wurde am Freitag gegen 14:45 Uhr im Quadrat F4. Der bislang unbekannte Mann drang durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Wohnung ein und entwendete Bargeld aus einer Tasche und einem Schrank. Der Täter wurde von der Bewohnerin auf frischer Tat ertappt, flüchtete allerdings sofort in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, ca. 1,70m groß, schwarze Haare, leichter Bartansatz, relativ rundes Gesicht. Er war komplett in schwarz gekleidet, trug einen Pullover ohne Kapuze und eine Art Joggingshose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell