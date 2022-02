Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 17 Uhr, bis Samstagvormittag, 11 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen KIA in der Blücherstraße. Der Eigentümer des KIAs hatte seinen PKW am Freitag am Straßenrand auf Höhe eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Als er am Samstagmorgen zurückkehrte, stellte er fest, dass der Seitenspiegel auf der Fahrerseite neben dem Fahrzeug auf dem Boden lag. Außerdem befanden sich mehrere Schäden im Bereich des Kotflügels. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden unter 06221/99-1700 entgegengenommen.

